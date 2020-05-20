وزارة الصحة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنه بتاريخ 19ماي 2020، تمّ إجراء 869 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 227 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 208 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 188 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 67 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 26 تحليلا، مخبر المستشفى العسكري: 153 تحليلا)، من بينها 23 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 42489.

وقد تم تسجيل 10 تحاليل إيجابية، 9 منها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و01 حالة إصابة جديدة محلية ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1044 حالة موزعة كالآتي: 826 حالة شفاء و47 حالة وفاة (تسجيل حالة وفاة جديدة بولاية قبلي لدى حالة إصابة مسجلة سابقا) و171 حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 3 مقيمين حاليا في المستشفيات.

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