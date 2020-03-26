وزارة الصحة: تسجيل 197 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا موزعة على هذه الولايات

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أنه بتاريخ 25 مارس 2020، تم تسجيل 24 حالة إصابة جديدة من مجموع 309 تحليلا مخبريا ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 197 حالة مؤكدة من بين 1763 تحليلا جمليا، تتوزع على 18 ولاية كالآتي:

تونس (52)، أريانة (33)، بن عروس (17)، مدنين (14)، سوسة (16)، المنستير (14)، صفاقس (11)، قبلي (11)، تطاوين (06)، بنزرت (04)، قابس (04)، المهدية (04)، منوبة (03)، القيروان (02)، نابل (02)، زغوان (02) قفصة (01)، الكاف (01).

− عدد الوفيات: 05 (01 صفاقس، 01 سوسة، 01 بأريانة، 01 الكاف، 01 المهدية).

ومن جانب آخر، أكدت الوزارة أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم إلى حد هذا التاريخ إخضاع 17859 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 7692 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و10167 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

هذا وأكدت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، معولة على وعي المواطنين في هذا الظرف الصحي الدقيق للتحلي بالمسؤوليّة الجماعيّة والالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمجابهة انتشار فيروس كورونا الجديد وحماية الأمن الصحي للبلاد.

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