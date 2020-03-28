وزارة الصحة: تسجيل 278 إصابة و8 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه بتاريخ 27 مارس 2020، تم تسجيل 51 حالة إصابة جديدة من مجموع 724 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 334 تحليلا، مخبر معهد باستور: 248 تحليلا، مخبر المستشفى العسكري: 142 تحليلا) ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 278 حالة مؤكدة من بين 2769 تحليلا جمليا، تتوزع على 21 ولاية .

كما تم تسجيل 8 وفيات (03 صفاقس، 01 سوسة، 01 أريانة، 01 الكاف، 01 المهدية، تطاوين 01).

ومن جانب آخر، أعلنت الوزارة أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم إلى حد هذا التاريخ إخضاع 18162 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 10555 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و7607 لازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

وسجلت وزارة الصحة أن هذا التطور في الوضع الوبائي يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية الواجب احترامها للحد من تفشي فيروس كورونا ببلادنا.

كما أهابت وزارة الصحة بكافة المواطنين للالتزام التام باحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد حماية للأمن الصحي للبلاد.

كلمات البحث :إصابات;تونس;كورونا;وزارة الصحة