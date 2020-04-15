وزارة الصحة: تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، أنه بتاريخ 14 أفريل 2020، تم إجراء 722 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 185 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 349 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 61 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 94تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 33 تحليلا).

ولقد تم تسجيل 72 تحليل إيجابي، 39 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و33 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 780 حالة مؤكدة من بين 13137 تحليلا جمليا، تتوزع على 23 ولاية .

وبلغ عدد الوفيات 35 شخصا، موزعين على ولايات تونس (5)، أريانة (5)، بن عروس (2)، منوبة(4)، نابل (1)، باجة (1)، الكاف (1)، سوسة (5)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزي (1)، مدنين (3)، تطاوين (1).

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