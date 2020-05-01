وزارة الصحة: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا و316 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أنه بتاريخ 30 أفريل 2020، تم إجراء 569 تحليلا مخبريا، من بينها 90 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ العدد الجملي للتحاليل 23526 تحليلا.

وقد تم تسجيل 27 تحليلا إيجابيا، 19 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و4 حالات إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 998 حالة مؤكدة .

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 316 حالة شفاء و41 حالة وفاة و641 حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

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