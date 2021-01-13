وزارة الصحة تسند رخصة ترويج استثنائية للقاح فايزر في السوق التونسية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه في إطار العمل على توفير اللقاحات اللازمة للتوقي من إنتشار فيروس كورونا، تم بتاريخ 11 جانفي 2021 إسناد رخصة ترويج إستثنائية ومؤقتة لمدة سنة بالسوق التونسية للقاح فايزر- بيونتاك كوفيد-19.

وفقا للتراتيب الجاري بها، تم إسناد رخصة الترويج بعد تقييم الملف المقدم من طرف هذا المخبر أجراه خبراء تابعين لكلّ من المخبر الوطني لمراقبة الأدوية والمركز الوطني لليقظة الدوائية إلى جانب خبراء في مجال علم الفيروسات وعلم السموميات وعلم المناعة والأمراض المعدية.

وسيمكن هذا الإطار الترتيبي من التسريع في اقتناء هذا اللقاح في أقرب الآجال، وبذلك تعد تونس البلد الأول على المستوى الإفريقي الذي أسند ترخيصا للترويج بالسوق للقاح فايزر- بيونتاك، وفق بلاغ الوزارة.

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