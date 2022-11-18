وزارة الصحة تصدر جملة من التوصيات للحدّ من انتشار داء الكلب

دعت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة، جميع المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية للحد من انتشار داء الكلب وذلك على إثر تواصل تسجيل حالات داء الكلب لدى الإنسان حيث تم رصد 5 حالات إلى حدود شهر نوفمبر 2022 أغلبها لم تتوجه لتلقي العلاج الوقائي خاصة وأن هذا الداء قاتل،.

وأكدت الوزارة ضرورة اتباع التوصيات التالية:

إثر التعرض إلى عضة أو خدش أو لحس على جرح مفتوح من طرف حيوان يجب الإسراع بغسل وتطهير مكان الإصابة بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة والتوجه فورا إلى أقرب مركز صحي لتلقي التلاقيح والأمصال المتوفرة مجانا- بالمراكز المخصصة للغرض.

ويمكن التعرف على هذه المراكز عبر موقع الواب www.rage.tn

-وجوب تلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب سنويا بصفة مجانية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

- حسن التصرف في الفضلات المنزلية واحترام توقيت رفعها لتفادي تكاثر الكلاب السائبة حولها.

- تجنّب التواصل اللصيق واستفزاز الكلاب والقطط السائبة.

-عدم التجول بالكلاب الشرسة والخطرة في الأماكن العامة والساحات دون احترام متطلبات الأمن العام وسلامة المواطنين كاستعمال الرباط والكمامة وتوفر دفتر التلاقيح.

وشددت الوزارة على أن المواطن يبقى الشريك الأساسي والضامن لنجاح الحملات التوعوية الهادفة إلى النهوض بصحته والمحافظة عليها.

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