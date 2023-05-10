وزارة الصحة تضع رقما أخضر لتأمين الإحاطة النفسية للمتضررين من عملية جربة

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه تم تفعيل الرقم الأخضر 80105050، وذلك بداية من يوم الاربعاء 10 ماي 2023 من الساعة 09:00 صباحا، وذلك في إطار تأمين الإحاطة النفسية الضرورية للمتضررين إثر الحادثة التي جدت يوم الثلاثاء 09 ماي 2023 بجزيزة جربة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ التوقيت يمتد من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء ويؤمن هذه الإحاطة النفسية ثلة من الأطباء النفسانيين والأخصائيين في علم النفس.

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