وزارة الصحة تضع رقما أخضر لتأمين الإحاطة النفسية للمتضررين من عملية جربة

اخر تحديث : 10/05/2023
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

عملية جربة: تفعيل الرقم الأخضر 80105050 لتأمين الإحاطة النفسية للمتضررين

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه تم تفعيل الرقم الأخضر 80105050، وذلك بداية من يوم الاربعاء 10 ماي 2023 من الساعة 09:00 صباحا، وذلك في إطار تأمين الإحاطة النفسية الضرورية للمتضررين إثر الحادثة التي جدت يوم الثلاثاء 09 ماي 2023 بجزيزة جربة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ التوقيت يمتد من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء ويؤمن هذه الإحاطة النفسية ثلة من الأطباء النفسانيين والأخصائيين في علم النفس.


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