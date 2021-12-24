وزارة الصحة: تطعيم 14140 شخصا ضد كورونا يوم أمس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 23 ديسمبر الجاري، تطعيم 14140 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين استكملوا التلاقيح ضد كورونا الى 5.635.108 شخصا منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح خلال شهر مارس الماضي.

وأضافت وزارة الصحة أن عدد الذين استكملوا التلاقيح يتوزع بين 4.256.184 ممن تلقوا جرعتين و1.378.924 ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا مشيرة الى أن إجمالي عدد التلاقيح بلغ في التاريخ ذاته 11.597.734 جرعة.

جدير بالذكر بأن عدد المسجلين على منظومة ايفاكس لتلقي التلاقيح بلغ في التاريخ نفسه 7.427.093 مسجلا .

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