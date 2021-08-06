وزارة الصحة: تفاصيل اليوم الوطني المفتوح

ينطلق يوم الأحد 8 أوت 2021، بداية من الساعة السابعة صباحا وإلى غاية السابعة مساء، اليوم الأول من أيام التلقيح المكثف ضدّ جائحة كورونا التي أذن بتنظيمها رئيس الجمهورية.
وأكدت وزارة الصحة على ضرورة تظافر جهود الجميع من وزارات وهياكل الدولة ومؤسسات عمومية وخاصة وشركاء اجتماعيين وممثلي المنظمات المهنية والمجتمع المدني ومتطوّعين وعموم المواطنين لإنجاح هذا اليوم.
وفي إطار الحرص على إنجاح هذا اليوم، أكدت الوزارة على ما يلي:
-التلقيح المبرمج ليوم 8 أوت 2021 موجّه حصرا للمواطنين الذين يبلغون من العمر 40 سنة فما فوق
-وعلى الذين أعمارهم تقل عن الأربعين، يوم 8 أوت 2021 الإمتناع عن التوجه لمراكز التلقيح
-إنّ التلقيح المبرمج ليوم 8 أوت 2021 لا يعني سوى من سيتلقّوْن الجرعة الأولى وعلى من كانوا قد تلقوها من قبل انتظار الدعوة التي ستوجه إليهم عبر إرسالية من منظومة إيفاكس.
-على كل المواطنين المعنيين بالتلقيح سواء كانوا مسجلين بمنظومة إيفاكس أو غير مسجلين الإستظهار وجوبا بما يثبت هويّتهم إمّا بطاقة التعريف أو جواز السفر، ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال تلقيح من لم يستظهر بإحدى هذين الوثيقتين
-كما يمكن للمقيمين بالبلاد التونسية ممّن بلغوا 40 سنة فما فوق التلقيح يوم 8 أوت 2021 بعد الإستظهار بما يثبت هويّاتهم.
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