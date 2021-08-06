وزارة الصحة: تفاصيل اليوم الوطني المفتوح



ينطلق يوم الأحد 8 أوت 2021، بداية من الساعة السابعة صباحا وإلى غاية السابعة مساء، اليوم الأول من أيام التلقيح المكثف ضدّ جائحة كورونا التي أذن بتنظيمها رئيس الجمهورية.

وأكدت وزارة الصحة على ضرورة تظافر جهود الجميع من وزارات وهياكل الدولة ومؤسسات عمومية وخاصة وشركاء اجتماعيين وممثلي المنظمات المهنية والمجتمع المدني ومتطوّعين وعموم المواطنين لإنجاح هذا اليوم.

وفي إطار الحرص على إنجاح هذا اليوم، أكدت الوزارة على ما يلي:

-التلقيح المبرمج ليوم 8 أوت 2021 موجّه حصرا للمواطنين الذين يبلغون من العمر 40 سنة فما فوق

-وعلى الذين أعمارهم تقل عن الأربعين، يوم 8 أوت 2021 الإمتناع عن التوجه لمراكز التلقيح

-إنّ التلقيح المبرمج ليوم 8 أوت 2021 لا يعني سوى من سيتلقّوْن الجرعة الأولى وعلى من كانوا قد تلقوها من قبل انتظار الدعوة التي ستوجه إليهم عبر إرسالية من منظومة إيفاكس.

-على كل المواطنين المعنيين بالتلقيح سواء كانوا مسجلين بمنظومة إيفاكس أو غير مسجلين الإستظهار وجوبا بما يثبت هويّتهم إمّا بطاقة التعريف أو جواز السفر، ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال تلقيح من لم يستظهر بإحدى هذين الوثيقتين

-كما يمكن للمقيمين بالبلاد التونسية ممّن بلغوا 40 سنة فما فوق التلقيح يوم 8 أوت 2021 بعد الإستظهار بما يثبت هويّاتهم.

كلمات البحث :اليوم الوطني المفتوح;تفاصيل;وزارة الصحة