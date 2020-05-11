وزارة الصحة تكشف أسباب حالات التسمم بمراكز الحجر الصحي

أصدرت وزارة الصحة اليوم الاثنين، بلاغا في إطار متابعة حالات التسمم الغذائي الجماعي التي تم تسجيلها لدى عدد من المقيمين بمراكز الحجر الصحي بجهتي سوسة والمنستير بتاريخ 02 و03 ماي 2020 بسبب تناول أكلات تم إعدادها من طرف شركة خاصة.

وأكدت وزارة الصحة للعموم أنه تم تقديم الإحاطة الطبية اللازمة لجميع المصابين الذين تماثل جميعهم للشفاء.

وقد بينت نتائج البحوث والتقصي حول الحالات المذكورة التي قامت بها المصالح المختصة التابعة لوزارة الصحة بما يلي :

- تلوث عينات المواد الغذائية المقتطعة من مراكز الحجر الصحي بالمنستير بجرثومة المكورات العنقودية Staphylocoques وعدم مطابقة عينات المواد الغذائية المقتطعة من مراكز الحجر الصحي بسوسة من الناحية الجرثومية لاحتوائها على القولونيات البرازية Coliformes fécaux وهو ما يتطابق مع الأعراض السريرية المسجلة لدى المصابين بالتسممات،

-تلوث الأغذية المذكورة ناجم عن عدم احترام الشروط المتعلقة بحفظ الصحة عند التداول والنقل والتوزيع (إستغلال وسيلة نقل غير ملائمة لنقل الأكلات مع طول المسافة بين مكان التحضير والتوزيع حيث يتمّ تحضير الاكلات في مكان وإعادة تسخينها في مكان آخر ثم نقلها إلى مراكز الحجر الصحي…).

وقامت السلط الجهوية بولايتي سوسة والمنستير وبالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة بالتنبيه على صاحب الشركة الخاصة لرفع الاخلالات المتعلقة بمكان الاعداد وبوسيلة النقل وبالأعوان على أن يتمّ إعداد الأكلات المقدمة للمقيمين بالحجر الصحي على عين المكان بنزل تمّ تسويغه للغرض بجهة المنستير.

هذا، وتتولى حاليا فرق حفظ الصحة بجهتي سوسة والمنستير تأمين المراقبة الصحية للتثبت من مدى التقيد بشروط حفظ الصحة في جميع مراحل إعداد وتوزيع الاكلات.

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