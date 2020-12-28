وزارة الصحة تلتزم بتكثيف الدوريّات حول أقسام الاستعجالي لحماية العاملين بها

أعربت وزارة الصحّة في بلاغ أصدرته مساء الأحد، عن استنكارها الشديد للإعتداء الذي طال عددا من الإطارات الصحية خلال الليلة الفاصلة بين الجمعة 25 والسبت 26 ديسمبر 2020 أثناء أداء واجبهم المهني بمعهد المنجي بن حميدة لطب الأعصاب بتونس، معربة عن تضامنها التامّ وتعاطفها الكامل مع ضحايا هذا الإعتداء الشنيع ومؤكدة عزمها على تتبّع الجناة عدليّا وضمان محاسبتهم.

كما أكدت الوزارة التزامها بمواصلة العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية على تأمين المؤسسات الإستشفائيّة وتكثيف الدوريّات حول أقسام الاستعجالي لحماية العاملات والعاملين بها وضمان حسن سير المرفق العمومي للصحّة.

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