وزارة الصحة: تلقيح 2076 اطارا طبيا خلال يومين

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنه تم خلال يوميْ السبت والأحد المنقضين في إطار الحملة الوطنية للتلقيح، تلقيح 2076 إطارا طبيا، 743 يوم السبت و1333 يوم أمس الأحد.

وتتواصل عمليّة التلقيح على إمتداد كامل أيّام الاسبوع المقبل، على أن يتمّ إستكمال تلقيح كلّ الإطار الطبّي المسجّل بمنظومة اللقاح مع موفّى شهر مارس الجاري.

ودعت الوزارة في بلاغها المواطنين إلى الإقبال على التسجيل في منظومة « Evax » قصد الإنتفاع باللقاح، مؤكّدة على أن اللقاح آمن وسليم وفعّال ويمثّل السبيل الأمثل للحدّ من إنتشار الجائحة.

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