وزارة الصحة: تمّ توفير أفضل الظروف لـ7 تلاميذ يجتازون الباكالوريا بالمستشفيات

أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنها تقوم بالتنسيق مع وزارة التربية على توفير أفضل الظروف لـ7 تلاميذ من الذين يجتازون إمتحان الباكالوريا داخل المؤسسات الصحية.

وأضافت الوزارة أن المصالح الاستشفائية وفرق الصحة المدرسية تقوم بالمتابعة الميدانية للحالات الصحية للتلاميذ الموزعين على كل من ولايات الكاف و المنستير وسيدي بوزيد ونابل وقابس وذلك بالتنسيق المحكم مع مصالح وزارة التربية على الصعيدين المركزي والجهوي.

كلمات البحث :بكالوريا;تلاميذ;مستشفيات;وزارة الصحة