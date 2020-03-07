وزارة الصحة: تم إجراء 136 تحليلا و 1250 شخصا مازالوا في العزل الصحي

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، أنّ مصالحها المختصة تواصل متابعة تطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجدّ على المستوى العالمي بصفة مستمرة.

وأكدت الوزارة عدم ظهور إصابات جديدة إذ أنّ كل التحاليل التي تمّ القيام بها اليوم السبت 7 مارس 2020 والبالغ عددها 5 تحاليل أسفرت عن نتائج سلبية وأثبتت سلامة أصحابها من الفيروس علما وأن إجمالي التحاليل المجراة إلى غاية هذا اليوم بلغ 136 تحليلا وبذلك لم تسجل بلادنا إلى حد اليوم إلاّ حالة إصابة واحدة مؤكدة مستوردة كان تمّ الإعلان عنها بتاريخ 2 مارس 2020.

ومن جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن عدد الاشخاص الذين تم وضعهم في العزل الصحي الذاتي تجاوز 2000 شخصا إجمالا، أتم 750 شخصا منهم فترة العزل الصحي.

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