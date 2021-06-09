وزارة الصحة تنفي انتهاء صلوحية 20 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا



أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، انّ ما يتمّ تداوله من اخبار مفادها أن 20 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا قد انتهت صلوحيّتها لا اساس له من الصحّة وأن كل اللقاحات تستعمل في الآجال المضبوطة لها وهي آمنة وفعّالة وسليمة.

وشددت الوزارة على حرصها تكريس مبدأ الشفافية فيما يتعلق بكلّ معطيات الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا وهي تقوم بنشر كل المعطيات تباعا على مختلف الوسائط الاتصالية.

وفي نطاق منظومة كوفاكس، تسلّمت وزارة الصحة 98400 جرعة من تلقيح أسترازينيكا كدفعة أولى و158360 كدفعة ثانية من نفس اللقاح وتمّ استغلالها في آجالها ما عدى 19 علبة لقاح تحتوي على 190 جرعة منتهية الصلوحيّة وهو ما يعادل 0.19% من نسبة التلاقيح لم يتم استعمالها.

كما تمّ استعمال 123296 جرعة من لقاح استرازينيكا من اصل 256760 جرعة، بقيّة الجرعات والتي تنتهي صلوحيّتها في 31 اوت 2021 ستستعمل في عمليّة تطعيم المواطنين والمواطنات بالجرعة الثانية والتي ستنطلق بداية من تاريخ 18 جوان الجاري.

وحذّرت وزارة الصحة من خطورة الزجّ بالحملة الوطنية للتلقيح في الصراعات السياسية باعتبارها حملة وطنية تهدف لتلقيح المواطنين وحمايتهم ضدّ مخاطر الفيروس، داعية كلّ من يريد الاطلاع على كل تفاصيل التلقيح إلى أن يستمدّ معلوماته من المصادر الرسميّة لوزارة الاشراف.

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