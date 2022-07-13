وزارة الصحة: توصيات للحجيج عند الرجوع إلى أرض الوطن

دعت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، كافة الحجيج التونسيين عند العودة إلى أرض الوطن إلى لبس الكمامة وعدم المصافحة والتعانق وتطهير الأيدي مع تفادي الاكتظاظ وتهوئة الأماكن المغلقة.

كما أكدت الوزارة أنه يجب على كل حاج عند عودته إلى منزله احترام الحجز الصحي الذاتي لمدة 7 أيام من تاريخ الوصول وتجنب مخالطة الآخرين عند ظهور أعراض كوفيد-19 أو الزكام والاتصال بالطبيب.

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