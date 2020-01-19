وزارة الصحة: توصيات للمسافرين إلى الصّين إثر ظهور فيروس كورونا جديد

نشرت وزارة الصحة اليوم الأحد، عددا من التوصيات للمسافرين إلى الصّين على إثر ورود تقرير من منظمة الصحة العالمية عن ظهور بؤرة من الالتهابات الرئوية الحادة منذ 31 ديسمبر 2019 بمنطقة « Wuhan » بالصين.

وكشفت التحاليل المخبرية علاقة هذه الحالات بفيروس كورونا جديد ووصل عدد الإصابات في الصين وإلى حد 19 جانفي 2020 : 69 حالة، 8 منهم لاتزال حالتهم خطيرة و19 غادروا المستشفى، مع تسجيل عدد 2 من الوفيات.

وأوصت الوزارة المسافرين للتوقي من إمكانيات دخول وانتشار هذا الفيروس ببلادنا بـ:

- التلقيح ضد النزلة الموسمية والمكورات الرئوية

-اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من غسل اليدين وتجنب الالتصاق والاحتكاك بالمرضى والابتعاد عن تناول الأطعمة غير المطهوة.

أما بالنسبة للقادمين من الصين وخاصة منطقة « Wuhan » في حال ظهور علامات المرض (المتمثلة في ارتفاع الحرارة وصعوبة في التنفس) ضرورة مراجعة الطبيب.

ويذكر حسب التقصي الميداني أنّه لم يتمّ تسجيل حالات لدى أعوان الصحة المباشرين لهذه الحالات ولا انتقال للعدوى من شخص إلى آخر إلى حد الآن. ولا تزال البحوث سارية لتحديد طرق العدوى. وللتذكير فإن هذه الفئة من الفيروسات بدأت في الإنتشار منذ سنة 2002 تحت مسمى SRAS، ثم سنة 2012 تحت مسمى MECoV في منطقة الشرق الأوسط.

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