وزارة الصحة توصي بهذه الإجراءات الوقائية لمجابهة موجة الحر



ذكرت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيّام والذّي سيتواصل خلال الفترة القادمة، والذّي بإمكانه أن يتسبّب في مضاعفات صحيّة مثل ضربة الشمس.

وفيما يلي الإجراءات الوقائية اللازمة من طرف المواطنين بصفة عامّة والمسنين والأطفال بصفة خاصّة :

*داخل المنـزل :

-البقاء في المنزل في الغرفة الأكثر برودة مع الحرص على فتح النوافذ خلال الليل وإغلاق الستائر خلال النهار لتفادي أشعة الشمس

-تفادي الخروج في الأوقات التي تشتدّ فيها الحرارة من الحادية عشر صباحا إلى السّاعة الثالثة بعد الظهر

-الاستحمام بماء فاتر أو وضع منديل مبلّل فوق الرأس أو رشّ الوجه والرقبة والأطراف بالماء المبرد

-الحرص على شرب الماء بكمية لا تقلّ عن اللتر والنصف يوميا حتّى في غياب الشعور بالعطش مع تفادي المشروبات التي تحتوى على السكريات والمنبهات

-الحرص على تناول الوجبات التّي تحافظ على الأملاح المعدنيّة.

-تجنب المجهود البدني المفرط وتمكين الجسم من الراحة في مكان بارد ومظلم به تهوئة كافية.

*في صورة الاضطرار للخروج :

-الحرص على المشي في الظلّ

-وضع قبّعات عريضة على الرأس

-ارتداء لباس قطني فضفاض وغير داكن

*الحرص على مراجعة الطبيب في أقرب وقت عند:

-حدوث ضربة شمس مع وجوب وضع المصاب في غرفة باردة ونزع ثيابه المضبوطة ورشه بالماء الفاتر ووضع مناديل مبللة على رأسه وكافة أطرافه وإعانته على شرب الماء

-الشعور بأيّ أعراض غير طبيعية كالتقيؤ وأوجاع الرأس وارتفاع حرارة الجسم والجفاف خاصة لدى الأطفال والمسنين.

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