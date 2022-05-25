وزارة الصحة: تونس لم تسجل أي إصابة بفيروس «جدري القردة»

انعقد مساء الثلاثاء 24 ماي 2022، بمقرّ وزارة الصحّة اجتماع خبراء ومختصّين بوزارة الصحّة وممثّلين عن الصحّة العسكريّة والوزارات والهياكل الحكوميّة المعنيّة لمتابعة الوضع الوبائي العالمي بخصوص فيروس « جدري القردة » وتحديد الإجراءات الواجب اتّخاذها للتوقّي من هذا الفيروس.
وأكّدت وزارة الصحة أن تونس لم تسجل أي حالة إصابة بهذا الفيروس إلى حد اليوم.
كلمات البحث :إصابة;جدري القردة;وزارة الصحة
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