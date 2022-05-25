وزارة الصحة: تونس لم تسجل أي إصابة بفيروس «جدري القردة»

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الهاشمي الوزير: لا إصابات بجدري القردة في تونس إلى حدّ الآن أكّد مدير معهد باستور بتونس الدكتور الهاشمي الوزير في تصريح لإذاعة شمس أف أم صباح اليوم ...

وزارة الصحة السعودية تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم خلال الفترة الممتدة بين 31 ماي الماضي الى 6 جوان الحالي،تسجيل 12 حالة مؤكدة بفيروس "كور ...

بنزرت: 4094 إصابة و250 وفاة بفيروس كورونا أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت مساء الأحد، أنه تم إلى حدود نهاية سنة 2020 تسجيل 4094 ...

النمسا تسجل أول إصابة بفيروس "كورونا" أعلنت اليوم الثلاثاء، وزارة الصحة النمساوية أن السلطات رصدت أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" وهي ...