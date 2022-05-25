وزارة الصحة: تونس لم تسجل أي إصابة بفيروس «جدري القردة»

اخر تحديث : 25/05/2022
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

وزارة الصحة تونس

انعقد مساء الثلاثاء 24 ماي 2022، بمقرّ وزارة الصحّة اجتماع خبراء ومختصّين بوزارة الصحّة وممثّلين عن الصحّة العسكريّة والوزارات والهياكل الحكوميّة المعنيّة لمتابعة الوضع الوبائي العالمي بخصوص فيروس « جدري القردة » وتحديد الإجراءات الواجب اتّخاذها للتوقّي من هذا الفيروس.
وأكّدت وزارة الصحة أن تونس لم تسجل أي حالة إصابة بهذا الفيروس إلى حد اليوم.


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