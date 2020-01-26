وزارة الصحة تُؤكّد عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا الجديد في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأحد، أنه ومنذ الإعلان عن ظهور حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي الحاد الناتج عن فيروس كورونا الجديد « 2019-nCoV » بجمهورية الصين الشعبية منذ تاريخ 31 ديسمبر 2019 إلى اليوم لم تسجل مصالح الوزارة أية حالة إصابة بهذا الفيروس في بلادنا.

وأكدت الوزارة أنها لتفادي دخول الفيروس وانتشاره في بلادنا تعمل على الترصد لهذا المرض عبر المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة و خلايا اليقظة الجهوية التابعة له ومركز العمليات الصحية الإستراتيجية (SHOCROOM)، كما هيأت مخبرا وطنيا مرجعيا للغرض وعملت بصفة استباقية على توفير كل مستلزمات التقصي والتكفل بالحالات المشتبهة إن وجدت. وتم وضع نقاط اتصال بممثلي المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بالجهات و خلايا اليقظة الجهوية.

كما اتخذت وزارة الصحة عدة إجراءات بالتعاون مع ديوان الطيران المدني والمطارات وشركات الطيران الوطنية والدولية للإشعار الفوري بأي حالة مشتبهة إن وجدت وتوزيع بطاقات استبيان لجميع المسافرين تمكن من معرفة البلدان التي تم السفر إليها.

وتقوم هذه الفرق الصحية المتواجدة بالمعابر الحدودية بإجراء تقصي لدرجات حرارة المسافرين عبر الكاميرات الحرارية المركزة للغرض وتوجيه الحالات المشتبهة إلى وحدات العزل بالمعابر الحدودية للتعهد وإجراء التحاليل المخبرية وتقديم العناية الطبية اللازمة.

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