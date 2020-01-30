وزارة الصحة تُؤكّد عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحّة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه ومنذ الإعلان عن ظهور حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي الحاد الناتج عن فيروس كورونا الجديد nCoV-2019 بجمهورية الصين الشعبية منذ تاريخ 31 ديسمبر 2019 إلى اليوم، لم تسجل مصالح الوزارة أية حالة إصابة بهذا الفيروس في بلادنا.

وأشارت الوزارة إلى أن مصالحها المختصّة إتّخذت منذ ظهور هذا الفيروس في الصين كافّة الاجراءات والتدابير اللازمة للترصّد والتوقّي من فيروس كورونا الجديد حيث أحدثت لجنة قارّة تضمّ الوزارات والهياكل المتدخّلة إلى جانب القطاع الصحي الخاص وذلك بالتنسيق مع مكتب منظّمة الصحّة العالميّة في تونس لمتابعة انتشار هذا الفيروس على المستوى العالمي، كما هيأت مخبرا وطنيا مرجعيا للغرض وعملت بصفة استباقية على توفير مستلزمات التقصي والتكفل بالحالات المشتبهة إن وجدت وتم تفعيل خلايا اليقظة الجهوية للتنسيق مباشرة مع الادارات الجهويّة للصحّة والمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة.

وذكّرت الوزارة بالاجراءات الوقائيّة التي تتعلّق بحفظ الصحّة والتي تتمثّل فيما يلي :

- غسل اليدين بالماء والصابون عدّة مرّات في اليوم،

- تجنّب الاتّصال الوثيق بأيّ شخص له أعراض الحمى والسعال،

- إستعمال منديل ورقي عند العطس أو السعال مع رميه مباشرة في سلّة المهملات.

هذا، وتتولّى وزارة الصحّة متابعة كلّ المستجدّات الوبائيّة المتعلّقة بفيروس كورونا الجديد بصفة حينيّة وإعلام الرأي العام بكلّ المعلومات المتوفّرة حسب تطوّر الوضع الوبائي.

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