وزارة الصحة تُحذّر من خطورة تسارع إنتشار عدوى السلالات المتحوّلة من كورونا

حذّرت وزارة الصحة في بلاغ توضحي للرأي العام أصدرته مساء اليوم الخميس، من خطورة تسارع نسق إنتشار عدوى السلالات المتحوّلة من فيروس كورونا ومن إرتفاع الضغط على المؤسسات الصحية.

ودعت الوزارة الجميع إلى عدم التراخي والإلتزام بالإجراءات الوقائية على غرار التباعد الجسدي وإرتداء الكمامة.

وأكدت الوزارة في بلاغها، نه تمّ التحقيق في عدد من شبهات تلقّي بعض الأشخاص التلقيح دون إحترام الأولوية مما أفضى إلى حصر 5 حالات حتى الآن من بينها حالتين تمّ تداولهما على مواقع التواصل الإجتماعي، وتبيّن أنّهما تحملان صفة مهنيّي الصحة وأن دعوتهما تمّت على هذا الأساس.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمّ حصر جملة من التجاوزات داخل أحد مراكز التلقيح في بداية الحملة الوطنية وأنه تم إتخاذ التدابير اللازمة في شأنها.

كلمات البحث :تونس;سلالات;كوورنا;وزارة الصحة