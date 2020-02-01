وزارة الصحة تُخصّص مقرا سرّيا لإيواء المشتبه في إصابتهم بـ «كورونا»

أكـدت وزيرة الصحة سنية بالشيخ في تصريح لجريدة الشروق اليوم السبت، بأن الوزارة قررت تخصيص مكان سري ومجهز تابع لها لإيواء المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.

وأشارت الوزيرة إلى أن إطارات طبية موجودة بالمقر وتعمل داخله بصفة متواصلة على مدار اليوم، فضلا عن توفير غرف عزل داخل كافة المستشفيات الجهوية التي في صورة وجود أي مشتبه به في حمله للفيروس .

وبينت الوزيرة بأنه تم توفير مليون ونصف من الأزياء الصحية التي تحمي أصحابها من العدوي على غرار 600 ألف كمامة و500 ألف قفازات و 500 ألف زي عازل .

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