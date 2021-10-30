وزارة الصحة تُطلق دراسة لتقييم مستوى المناعة لدى المطعمين ضدّ كورونا

أعلنت رئيسة قسم المناعة السريرية بمعهد باستور مليكة بن أحمد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت، أن وزارة الصحة انطلقت بالاشتراك مع معهد باستور بتونس والمستشفى الجامعي سهلول بسوسة في اعداد دراسة لتقييم مستوى المناعة لدى عينة عشوائية لا تقل عن 600 من الأشخاص الذين تلقوا التطعيم ضد كورونا بأحد اللقاحات المتوفرة في تونس.

وأضافت مليكة بن أحمد بأنه سيتم إختيار عينة عشوائية ممن تلقوا التلقيح خلال الفترة المتراوحة بين غرة أكتوبر الحالي و30 من الشهر نفسه وسيتم بعد إنقضاء فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أسابيع من تلقي الجرعة الثانية إجراء تحليل مناعة لتقييم الأجسام المضادة والمناعة الخلوية لمجموع الملقحين بجرعات من اللقاحات الـ6 المستعملة في تونس.

ولفتت إلى أنه سيتم إختيار مجموعة متساوية عن كل نوع تلقيح للأشخاص الذين يفوق سنهم 40 سنة، مؤكدة استجابة 300 شخص الى حد الآن للمشاركة في هذه الدراسة.

وذكرت بن أحمد أن نتائج الدراسة ستمكن من تحديد توقيت الجرعة الثالثة لكل نوع تلقيح وجدواها وتحديد نجاعة المناعة للتلاقيح المعتمدة من أجل توفير بيانات حول اقتناء هذه التلاقيح من عدمه في المستقبل ، مشيرة إلى أن التلاقيح المعتمدة في الدراسة هي سبوتنيك وفايزر وموديرنا واسترازينكا وسينوفارم وسينوفاك.

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