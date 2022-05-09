وزارة الصحة تُعلّق رسميا استخدام لقاح «جونسون اند جونسون»

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، تعليق استخدام لقاح « جونسون آند جونسون »، وذلك في إطار متابعة المستجدات المتعلّقة بتلاقيح فيروس كورونا، وإثر توصيات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحدّ من استخدام هذا اللقاح.

وأشارت الوزارة إلى أنّ المركز الوطني لليقظة الوطنية لم يتلق أيّ إشعار بشأن تسجيل آثار جانبية حادّة لهذا اللقاح وخاصّة تجلّط الدم.

وكشفت وزارة الصحة بأنّ لقاح « فايزر » هو أكثر أنواع اللقاحات استعمالا في تونس وأنّ اللجنة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا تواصل كلّ مستجدات التطعيم ضدّ الفيروس على الصعيدين الوطني والعالمي.

وللتذكير فقد أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية « FDA » توصية بالحد من استخدام لقاح « جونسون أند جونسون » بسبب مضاعفات مقلقة من بينها تخثر الدم.

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