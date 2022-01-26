وزارة الصحة تُقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على الطواقم الطبية



استنكرت وزارة الصحّة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، كلّ أشكال العنف والاعتداءات المتكرّرة التي تطال الطواقم الطبّية وشبه الطبية العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية وما يترتّب عن ذلك من تعطيل سير العمل به.

وأكدت الوزارة أنّها ستتّخذ كلّ الإجراءات القانونيّة المستوجبة وفقا لأحكام المجلّة الجزائيّة التّي تجرّم كلّ اعتداء بالعنف أو هضم جانب موظّف عمومي أو تعطيل سير العمل بالمؤسّسات والهياكل الصحية.

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