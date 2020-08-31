وزارة الصحة تُوّضح بخصوص تنظيم أعمال اللجنة العلمية لمكافحة كورونا

أصدرت وزارة الصحة اليوم الاثنين، بلاغا توضيحيا بخصوص تنظيم أعمال اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة ما يلي:

- تمّ إحداث اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بقرار وزاري بتاريخ 05 مارس 2020 الذي ينصّ على تركيبتها ومهامها ويترأّسها السيد وزير الصحة.

كما نصّ القرار على أن تُعهد كتابة اللجنة إلى إطار من إدارة الرعاية الصحية الأساسية وليس لأيّ عضو أيّ مسؤولية وفق نفس القرار.

- وبتاريخ 24 أوت 2020 أصدر الوزير المكلّف بتصريف أعمال وزارة الصحة قرارا جديدا تمّ فيه تدعيم اللجنة العلمية بأعضاء ثلاث (عميد الأطباء، مختص في علم الإجتماع، ومختص في علم الأنتروبولوجيا).

كما تمّ إحداث خطّتين جديدتين في تركيبة هذه اللجنة تتمثّلان في خطّة مقرّر وخطّة ناطق رسمي اللتين لم تكونا موجودتين في القرار السابق.

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