وزارة الصحة: ثبوت وجود تقصير في الإحاطة الطبية للفقيد بمستشفى صفاقس

أصدرت وزارة الصحة اليوم الخميس، بلاغا توضيحيا في إطار متابعة ملف الفقيد ياسين مصباح الذي توفي يوم الأحد 26 أفريل 2020 بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، وتبعا لما أذن به وزير الصحة بإجراء تحقيق إداري وطبي للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.

وكشفت الوزارة بأن التقرير الأولي لمصالح التفقدية الطبية بالوزارة الذي باشر مهمة التحقيق يوم 27 أفريل 2020 بين أن الفقيد كان يعاني من أمراض مزمنة وكان محل متابعة طبية بالمستشفيين الجامعيين بصفاقس.

كما أفضى التقرير الأولي إلى ثبوت وجود تقصير في الإحاطة الطبية للفقيد منذ حلوله بالمستشفى وهو في حالة صحية حرجة.

هذا وتواصل مصالح التفقدية الطبية بوزارة الصحة القيام بتحقيق معمق ودقيق للتثبت في الإخلالات وتحديد المسؤوليات، وفق بلاغ الوزارة.

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