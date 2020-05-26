وزارة الصحة: لا إصابات جديدة بالكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنه بتاريخ 25 ماي 2020، تمّ إجراء 660 تحليلا مخبريا من بينها 02 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين، ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 48476.

هذا، ولم يتم تسجيل أيّ تحليل إيجابي، ليبقى العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 1051 حالة موزعة كالآتي: 919 حالة شفاء و48 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و84 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 3 مقيمين حاليا في المستشفيات.

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