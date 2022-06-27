وزارة الصحة للأعوان المتعاقدين والوقتين: سيتواصل صرف أجوركم دون انقطاع

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الإتفاق على الزيادات في أجور أعوان إتصالات تونس أُبرمت خلال هذا الأسبوع، إتفاقية بين إدارة شركة إتصالات تونس والجامعة العامة للبريد والإتصالات ...

صرف مستحقات قدماء المتربصين المتعاقدين: وزارة الصحة تُوضّح أكدت وزارة الصحة في بلاغ توضيحي أًصدرته اليوم السبت، أن ما ورد في خصوص صرف مستحقات قدماء ...

الاساتذة المتعاقدون بالتعليم العالي يحتجون امام مقر الوزارة تنظم اليوم الثلاثاء، التنسيقية الوطنية للمساعدين المتعاقدين بالتعليم العالي وقفة إحتجاجية أمام ...

الصوناد تفنّد خبر انقطاع الماء الصالح للشراب لمدة يومين أكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ أًصدرته يوم أمس الجمعة، أنّ ما راج على ...