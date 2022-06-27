وزارة الصحة للأعوان المتعاقدين والوقتين: سيتواصل صرف أجوركم دون انقطاع

اخر تحديث : 27/06/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

وزارة الصحة تونس

أصدرت وزارة الصحة اليوم الاثنين 27 جوان 2022، بلاغا أعلمت فيه منظوريها المتعاقدين والوقتيين بتواصل صرف اجورهم دون انقطاع.
ودعت الوزارة منظوريها الى عدم الانسياق وراء الاشاعات التي تهدف الى تأزيم الاوضاع والاضرار بالقطاع الصحي ومصالح المواطنين، حسب نص البلاغ.
واكدت الوزارة ان صرف اجور الاعوان المذكورين سيتواصل الى حين تسوية وضعياتهم الادارية بالترسيم، وذلك في اطار اجراءات تشمل جميع الاعوان الوقتيين والمتعاقدين بالوظيفة العمومية.


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