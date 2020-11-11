وزير الصحة: مستعدون لكافة الإجراءات اللازمة لاقتناء التلقيح صدّ كورونا

أكد وزير الصحة فوزي المهدي في نقطة إعلامية اليوم الأربعاء، استعداد تونس لكافة الإجراءات اللازمة لاقتناء التلقيح ضدّ فيروس كورونا.

وأشار الوزير إلى وجود 11 تلقيحا في طور التجارب حاليا وأن تلقيح pfizer هو من بينها.

وكان وزير الصحة قد أكد مساء أمس، أنّ لقاح كورونا لن يصل إلى تونس قبل شهر ماي أو جوان 2021 نظرا لعدّة إعتبارات منها صعوبة نقله، حيث أكد الوزير أن اللقاح يجب أنْ يحفظ في درجة حرارة -70 مما يجعل الأمر صعبا .

كلمات البحث :إجراءات;تلقيح;وزارة الصحة