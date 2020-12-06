وزارة الصحة: التمديد في حظر الجولان إلى غاية 30 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، أنه تقرر تبعا لاجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا وبعد جلسات العمل مع ممثلي الوزارت والقطاعات والهيئة العلمية التي خصصت لتقييم نجاعة الاجراءات الصحية الوقائية، مواصلة حظر الجولان من 7 ديسمبر 2020 إلى 30 ديسمبر 2020.

وينطلق حظر الجولان من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا في جميع الولايات كامل أيام الاسبوع.

وكانت وزارة الصحة قد عدّلت من تاريخ استمرار تطبيق حظر الجولان ليُصبح 30 ديسمبر الجاري، بينما كان البلاغ السابق ينص على أن حظر الجولان سيتواصل إلى غاية 31 مارس 2021.

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