وزارة الصحة: مُمثّلون عن هيئة الوقاية من التعذيب زاروا العكرمي في الرازي

أكّدت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن منع زيارة وفد من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، للمقيم بقسم الطب الشرعي بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعفى البشير العكرمي، الموضوع تحت الإيواء الوجوبي، هو « إجراء طبي معتاد مبني على أسباب طبية بحتة ويقع العمل به في كافة الأقسام المماثلة في العالم »، حسب ما جاء في نص بلاغ الوزارة.

وبينت الوزارة أن فريقا طبيا متكونا من أساتذة جامعيين في الطب النفسي « سمحوا لأعضاء ممثلين عن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، اليوم الاثنين على الساعة الرابعة مساء »، من زيارة المقيم، وذلك بعد تحيين الوضعية الصحية.

وأكدت وزارة الصحة أن أولوياتها المطلقة هي رعاية المرضى وتقديم أفضل الخدمات الصحية في كنف احترام القانون وعلى قدم المساواة، داعية الجميع إلى النأي بالمرفق الصحي العمومي « عن كل التجاذبات السياسية والايديولوجية ».

وكانت الهيئة الوقاية من التعذيب أفادت في بيان لها أمس الأحد، بأنه « بعد وصول أعضائها على السّاعة الخامسة مساء وإدلائهم إلى قيّمي مستشفى الرازي واللذين يؤمّنان الاستمرار، بالإذن بالمهمّة، طلب أحدهما من أعضاء الهيئة الانتظار قليلا، ريثما يتمّ إبلاغ رئيسة قسم الطب النفسي الشرعي. وبعد عدّة اتصالات هاتفيّة، أبلغا فريق الزّيارة بأنّه يتعذّر عليهما السّماح له بالقيام بمهمّته وذلك بتعليمات شفاهيّة من رئيسة القسم، « لأسباب طبّية ».

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