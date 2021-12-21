وزارة الصحة: يتم استخراج جواز التلقيح ضدّ كوفيد-19 بصفة مجانية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها صباح اليوم الثلاثاء، أن جواز التلقيح ضدّ كوفيد-19 المعتمد في تونس يتم استخراجه بصفة مجانية مثلما هو موجود على منظومة evax.tn ويُمكن الاستظهار به ورقيا أو تحميله على الهاتف الذكي أو الحاسوب.

وبينت الوزارة أنه يقع الاستظهار بجوار التلقيح عند الطلب مرفوقا بوثيقة هوية للمعني بالأمر طبقا للمرسوم الرئاسي عدد1 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلق بجواز التلقيح ضد « فيروس كوفيد19″ .

كما أكدت الوزارة أن المصادقة على شهادة التلقيح يمكن أن تقع بإحدى الإدارات الجهوية للصحة الموجود في كامل تراب الجمهورية وذلك بصفة مجانية.

كلمات البحث :جواز تلقيح;كوفيد 19;وزارة الصحة