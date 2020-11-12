وزارة الصحة: 10 أعراض تكشف الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الخميس، عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتتمثل في:

-السخانة

-الكحة الشايحة

-إلتهاب الحلق

-إسهال وتقيّؤ

-أوجاع في البطن

-أوجاع الرأس

-أوجاع في المفاصل والعضلات

-التعب والإرهاق

-ضيق التنفس

-فقدان حاستي الشم والتذوق

وبينت الوزارة بأن الأعراض تظهر بعد يومين إلى 14 يوم من تعرضك للفيروس وتكون مختلفة من شخص لشخص حسب العمر، الحالة الصحية وعوامل وراثية أخرى.

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