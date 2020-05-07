وزارة الصحة: 109 حالة شفاء جديدة و391 حالة مازالت حاملة لكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه بتاريخ 05 ماي 2020، تم إجراء 390 تحليلا مخبريا، من بينها 68 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ العدد الجملي للتحاليل 25555 تحليلا.

وقد تم تسجيل 32 تحليلا إيجابيا، 29 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و3 حالات إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1025 حالة مؤكدة من بينها: 591 حالة شفاء و43 حالة وفاة و391 حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

وقد بلغ عدد:

- المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش: 18 مصابا.

- المصابين المقيمين بالمستشفى حاليا (دون اعتبار المقيمين حاليا بوحدات الإنعاش): 37 مصابا.

وأكدت وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض ومن بين المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.

ولاحتواء المرض والحد من انتشاره، دعت وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل بإجراءات الحجر الصحي الموجه بكل مناطق البلاد بما في ذلك ضرورة الحصول على رخصة تجول (بالنسبة للأشخاص المرخص لهم بالتنقل للعمل) وتطبيق قواعد حفظ الصحة وخاصة منها غسل اليدين بالماء والصابون والتباعد الجسدي ووضع الكمامات الواقية وتجنب التجمعات.

كما دعت وزارة الصحة كل الوافدين والأشخاص المصابين والمخالطين لهم بضرورة الالتزام بالحجر الصحي الذاتي بالأماكن التي خصصتها الوزارة للغرض.

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