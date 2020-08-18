وزارة الصحة: 129 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه بتاريخ 17 أوت 2020، تمّ إجراء 1404 تحليلا مخبريا من بينها 55 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 115376.

وقد تم تسجيل 144 تحليلا إيجابيا من بينهم 129 حالة إصابة جديدة: 112 حالة إصابة محلية و17 حالة إصابة وافدة، و15 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 2314 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1370حالة شفاء و57 حالة وفاة و887 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 20 حالة إصابة وقع التكفل بهم في المستشفى و08 حالات يقيمون في وحدة العناية المركزة.

وقد تم، منذ 27 جوان 2020، تسجيل 1112 حالة إصابة مؤكدة بفيروس الكورونا الجديد منها 441 حالة وافدة و 671حالة محلية و7 حالات وفاة.



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