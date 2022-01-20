وزارة الصحة: 14 حالة وفاة و12698 إصابة جديدة بكورونا

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20 حالة وفاة و629 إصابة جديدة بكورونا أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، عن تسجيل 20 حالة وفاة و629 إصابة جديدة بكورونا بتاريخ ...

78 حالة وفاة و2199 إصابة جديدة بكورونا أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، أنه تمّ بتاريخ 16 أفريل 2021، تسجيل 78 حالة و ...

39 حالة وفاة و1079 إصابة جديدة بكورونا أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 11 أفريل 2021، تسجيل 39 حالة ...

وزارة الصحة: 21 حالة وفاة و392 إصابة جديدة بكورونا أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 28 فيفري 2021، تسجيل 21 حالة وفاة لم ...