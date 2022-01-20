وزارة الصحة: 14 حالة وفاة و12698 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 18 جانفي 2022، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة و12698 إصابة جديدة بفيروس كورونا من مجموع 37071 تحليلا مخبريا نسبة تحاليل إيجابية بلغت 34.25 بالمائة.
وقد ارتفع العدد الجملي للوفيات المصرح بها إلى 25881 شخصا.
ويتم حاليا التكفل بـ632 شخصا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 61 منهم حالة إيواء جديدة بتاريخ 18 جانفي و145 منهم بأقسام العناية المركزة والإنعاش و33 تحت التنفس الاصطناعي.
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