وزارة الصحة: 1424 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة

اخر تحديث : 10/11/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

وزارة الصحة تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 9 نوفمبر 2020، تسجيل 1424 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 3713 تحليلا مخبريا ما يرفع العدد الجملي للحالات المكتشفة إلى 72993 حالة.
كما تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة مع تسجيل 71 حالة وفاة مبلغ عنها يوم 9 نوفمبر والمسجلة في الفترة الممتدة من 1 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020.

وارتفعت حالات الوفاة في تونس جراء فيروس كورونا إلى 2006 شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين 48103 شخصا.

ويبلغ عدد المرضى المقيمين حاليا بالمستشفيات 1524 شخصا، فيما يُقيم 286 شخصا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، ويوجد 138 شخصا تحت التنفس الاصطناعي.
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