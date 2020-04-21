وزارة الصحة: 170 حالة شفاء و25 مصابا بكورونا في الإنعاش

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء بلغت في تونس 170 حالة، فيما بلغ عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش 25 مصابا.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المصابين المقيمين بالمستشفى حاليا (دون اعتبار المقيمين حاليا بوحدات الإنعاش) بلغ 85 مصابا.

وبلغ عدد الوفيات 38 شخصا موزعين على ولايات تونس (6)، أريانة (5)، بن عروس (3)، منوبة(5)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، سوسة (5)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزيد (1)، مدنين (3)، تطاوين (1).

كلمات البحث :إنعاش;حالة شفاء;كورونا;وزارة الصحة