وزارة الصحة: 19 وفاة و 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغها الصادر مساء اليوم الإثنين، أنه تم بتاريخ 15 نوفمبر 2020، تسجيل 599 إصابة جديدة بكورونا من إجمالي 1804 تحليلا مخبريا و19 حالة وفاة.

كما أشار البلاغ إلى أنه تم في اليوم نفسه، الاعلان عن 25 وفاة مسجلة خلال الفترة الممتدة من 1 اكتوبر إلى 14 نوفمبر الجاري.

وبلغ عدد المرضى المقيمين حاليا بالمستشفيات 1488 مريضا، منهم 278 مريضا بأقسام العناية المركزة و137 مريضا تحت التنفس الاصطناعي.

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