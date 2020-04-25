وزارة الصحة: 207 حالة شفاء و19 مصابا في الإنعاش

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء من فيروس كورونا بلغ 207 حالة، فيما بلغ عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش 19 مصابا.
كما بلغ عدد المصابين المقيمين بالمستشفى حاليا (دون اعتبار المقيمين حاليا بوحدات كما الإنعاش) 84 مصابا.
يُشار إلى أن عدد الوفيات استقر عند 38 شخصا، موزعة على ولايات تونس (6)، أريانة (5)، بن عروس (3)، منوبة(5)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، سوسة (5)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزيد (1)، مدنين (3)، تطاوين (1).
كلمات البحث :إنعاش;حالة شفاء;وزارة الصحة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.