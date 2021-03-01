وزارة الصحة: 21 حالة وفاة و392 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 28 فيفري 2021، تسجيل 21 حالة وفاة لمصابين بكورنا وتسجيل 392 إصابة جديدة بتاريخ 28 فيفري 2021 بعد إجراء 2378 تحليلا مخبريا.
وبلغ إجمالي الوفيات 8022 حالة وفاة منذ بداية الجائحة مقابل 233669 إصابة بكورونا تم اكتشافها بعد إجراء 982163 تحليلا مخبريا.
وبلغ العدد الجملي للمتعافين 198778 حالة فيما يقيم حاليا بالمستشفيات والمصحات الخاصة 1112 مريضا بينهم 272 بالعناية المركزة.
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