وزارة الصحة: 21 حالة وفاة و392 إصابة جديدة بكورونا

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52 حالة وفاة و1612 إصابة جديدة بكورونا أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 27 ديسمبر 2020، تسجيل 1612 إ ...

كورونا: 96 حالة وفاة و 1450 إصابة جديدة في تونس أعلنت وزارة الصحة في بلاغ أصدرته مساء اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 17 نوفمبر 2020، تس ...

وزارة الصحة: 1971 اصابة جديدة بكورونا أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020، عن تسجيل 1971 إصابة جديدة بفيرو ...

43 حالة وفاة و667 اصابة جديدة بكورونا أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 7 فيفري 2021، تسجيل 43 حالة وفاة و667 ...