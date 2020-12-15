وزارة الصحة: 21 وفاة و397 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ أًصدرته اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 13 ديسمبر 2020، تسجيل 21 حالة وفاة جراء فيروس كورونا و397 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 1781 تحليلا مخبريا.

وقد ارتفع العدد الجملي للوفيات ليبلغ 3915 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات المكتشفة 111758 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.

كما تمّ تسجيل 1141 حالة شفاء يوم 13 ديسمبر الجاري، ليبلغ عدد المتعافين تماما 85882 متعافيا.

ويتم حاليا التكفل بـ 1301 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات والمصحات الخاصة، من بينهم 278 مصابا يقيمون بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العام والخاص، فيما يخضع 86 مصابا منهم إلى التنفس الاصطناعي بهذه المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة.

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