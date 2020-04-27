وزارة الصحة: 216 حالة شفاء و98 مصابا بكورونا في المستشفى

أعلنت وزارة الصحة مساء أمس الأحد، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 216 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش 20 مصابا.

كما بلغ عدد المصابين المقيمين بالمستشفى حاليا (دون اعتبار المقيمين حاليا بوحدات الإنعاش) 78 مصابا.

وأعلنت وزارة الصحة في بلاغها، أنه بتاريخ 25 أفريل 2020، تم إجراء 410 تحليلا مخبريا، 82 تحليلا منها في إطار متابعة المرضى السابقين، وقد تم تسجيل 30 تحليلا إيجابيا، 20 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و10 حالات إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 949 حالة مؤكدة من بين 20818 تحليلا إجماليا.

واستقر عدد الوفيات على 38 شخصا، موزعين على ولايات تونس (6)، أريانة (5)، بن عروس (3)، منوبة(5)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، سوسة (5)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزيد (1)، مدنين (3)، تطاوين (1).

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