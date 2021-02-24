وزارة الصحة: 26 وفاة و 662 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 23 فيفري 2021، تسجيل 26 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي إلى حدود مساء أمس الثلاثاء، إلى 7869 وفاة.

كما تم تسجيل 662 إصابة جديدة بالفيروس التاجي عقب إجراء 3094 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 192 ألفا و 282 أشخاص، بعد تعافي 2127 مصابا.

ويتم حاليا التكفل بـ1117 مصابا بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات والمصحات الخاصة، 270 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة، فيما يخضع 105 مصابا إلى التنفس الاصطناعي .

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