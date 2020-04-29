وزارة الصحة: 294 حالة متماثلة للشفاء

اخر تحديث : 29/04/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

مصابين بكورونا

ارتفعت عدد الحالات المتماثلة للشفاء من فيروس كورونا في تونس إلى 294 شخصا.
كما بلغ عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش 20 مصابا، فيما بلغ عدد المصابين المقيمين بالمستشفى حاليا (دون اعتبار المقيمين حاليا بوحدات الإنعاش) 72 مصابا.
واستقر عدد الوفيات في 40 شخصا، موزعين على ولايات تونس (7)، أريانة (5)، بن عروس (4)، منوبة(5)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، سوسة (5)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزيد (1)، مدنين (3)، تطاوين (1).
ودعت وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.


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