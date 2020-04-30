وزارة الصحة: 305 حالة متماثلة للشفاء و24 مصابا في الإنعاش

اقرأ المزيد ...

تونس- فيروس كورونا: 279 حالة متماثلة للشفاء و39 وفاة أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء بلغت 279 ح ...

وزارة الصحة: 294 حالة متماثلة للشفاء ارتفعت عدد الحالات المتماثلة للشفاء من فيروس كورونا في تونس إلى 294 شخصا. كما بلغ عدد الم ...

وزارة الصحة: 207 حالة شفاء و19 مصابا في الإنعاش أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء من فيروس كورونا ب ...

وزارة الصحة: 170 حالة شفاء و25 مصابا بكورونا في الإنعاش أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء بلغت في ت ...