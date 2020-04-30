وزارة الصحة: 305 حالة متماثلة للشفاء و24 مصابا في الإنعاش

ارتفعت عدد الحالات المتماثلة للشفاء من فيروس كورونا في تونس إلى 305 حالة، فيما بلغ عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش 24 مصابا.
كما بلغ عدد المصابين المقيمين بالمستشفى حاليا (دون اعتبار المقيمين حاليا بوحدات الإنعاش) 66 مصابا.
وأكدت وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.
ودعت وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.
كلمات البحث :الإنعاش;شفاء;وزارة الصحة
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