وزارة الصحة: 32 وفاة و1584 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ أصدرته اليوم السبت، أنه تمّ بتاريخ 5 نوفمبر 2020 تسجيل 32 حالة وفاة و1584 إصابة جديدة بفيروس كورونا .

وبلغ عدد المرضى المقيمين حاليا بالمستشفيات 1470 شخصا، وعدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة 263 شخصا، فيما يخضع 122 مريضا للتنفس الاصطناعي، بالقطاعين العمومي والخاص.

وكشفت الوزارة عن العدد الجملي للمتعافين الذي بلغ 46192 شخصا.

وأكّدت وزارة الصحّة في بلاغها أنّ العدد الجملي للتحاليل المخبريّة بلغ 373094 تحليلا، أما عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا فهو في حدود 67918 شخصا.



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